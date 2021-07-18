دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاعلا بعد تصريحاته عن التوصل إلى تسوية مع الإمارات بشأن سقف إنتاج النفط لدول مجموعة أوبك بلس.

تصريحات وزير الطاقة السعودي جاءت على هامش مؤتمر صحفي، الأحد، للإعلان عن الوصول إلى اتفاق، بعد خلاف بين الإمارات والسعودية حول ربط تعديل سقف إنتاج النفط بتمديد اتفاق أوبك +.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في معرض رده على سؤال بشأن تفاصيل التسوية: "لماذا ينبغي أن أذكر كل شيء، هذا فن أحتفظ بسره ونحتفظ بسره كلنا.. دائمًا تقدرون أننا ليس لدينا الكفاء أو لسنا أذكياء أو دبلوماسيين، وأيضًا كانت لديكم رؤية عمياء بشأن ما يجمعنا معنا، ما يجمعنا معًا أكثر مما تكتبونه للأسف".

واتجه وزير السعودي بالسؤال إلى نظيره الإماراتي سهيل المزروعي: "هل أنا صحيح سهيل؟". وحينها رد الأخير، قائلا: "100%، أنت محق سمو الأمير".

وقال وزير الطاقة الإماراتي إن العلاقات مع السعودية "هي التي سمحت لنا بأن نتوصل إلى تفاهم بشكل سريع مع أوبك+".

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه "لا يوجد في العالم من يعمل على الطاقة المتجددة كما تفعل السعودية والإمارات"، وأن البلدين يتشاركان الطموح الكبير بشأنها "ونعمل بشكل متطابق على هذه الاستراتيجية".

ويوم الأحد، أعلن المنتجون الرئيسيون للنفط في دول "أوبك بلس" الاتفاق على زيادة إنتاج النفط تدريجيًا بمقدار 400 ألف برميل يوميًا على أساس شهري بدءًا من أغسطس/ آب 2021.

ووافقت دول "أوبك بلس" خلال اجتماعها اليوم على تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بدلًا من أبريل/ نيسان.

وتقرر خلال الاجتماع زيادة خط الأساس لإنتاج "أوبك بلس" من 43.85 مليون برميل يوميًا إلى 45.48 مليون برميل يوميًا، مع زيادة خط الأساس لإنتاج الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميًا.

أما السعودية، رئيسة التحالف المشتركة مع روسيا، فزادت إلى 11.5 مليون برميل يويًا، وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميًا. في حين تقرر زيادة خط الأساس لإنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميًا.