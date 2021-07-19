"سند محمد بن سلمان" يثير تفاعلا بعد أمر بصرف عطاء لـ200 شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار توجيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3.7 مليون ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة عبر مبادرة "سند الزواج"، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث ذكرت: "تأتي المرحلة الثانية من ’سند الزواج‘ استكمالاً لمرحلة أولى قدّم فيها سمو ولي العهد مبلغ 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26,000 مستفيد في مختلف مناطق المملكة، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم".

وتستهدف مبادرة "سند الزواج" وفقا للوكالة السعودية "دعم حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج، ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام سموه ومساندته المستمرة لهذه الفئات، وتمكينه للشباب السعودي تحقيقاً لاستقرارهم الاجتماعي".

ولفت التقرير إلى أن برنامج "سند محمد بن سلمان" يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة، إلى "تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المملكة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر تمكيناً وكفاءةً".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذا الإعلان:

#برنامج_سند عطاء متواصل غير مشروط لفئة غالية على قلوبنا من الأيتام وذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة جعلها الله في ميزان حسنات سمو #ولي_العهد ووالديه 🤲 #سند_محمد_بن_سلمان .. https://t.co/9XJqNlB26B

خير سند لخير شعب، عطاء متواصل وغير مشروط لفئة غالية على قلوبنا . #سند_محمد_بن_سلمان https://t.co/PtgBxvrLDD