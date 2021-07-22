ما هي أهم 5 أسئلة عليك طرحها على خبير التوظيف أثناء المقابلة؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيل الموقف الآتي: أنت على وشك إجراء مقابلة عمل لمنصب مهم في شركة مرموقة. أنت جاهز تمامًا، وتشعر بالثقة، لقد أجريت بحثًا دقيقًا حول الوظيفة والشركة، ووصلت في الوقت المحدد، وتدربت مسبقًا على إجابة أكثر أسئلة المقابلات شيوعًا. كل شيء يسير على ما يرام، حتى يسألك صاحب العمل قرابة انتهاء المقابلة: "حسنًا، هل لديك أي أسئلة؟".

للموقف أعلاه نتيجتان؛ إما أن تتسرع وتجيب بأنه ليس لديك أي أسئلة، أو أنك سترتجل وتسأل السؤال الأول الذي يخطر ببالك. وبالتالي ستفقد فرصة رائعة للحصول على المزيد من المعلومات المهمة حول الوظيفة أو الشركة.

ففي أغلب الأحيان، قد تعتقد أن صاحب العمل سيزودك بمعلومات كافية حول الوظيفة، ولكن الحقيقة هي أن هناك بعض التفاصيل المهمة التي عليك معرفتها والتي قد لا يتم تغطيتها أثناء المقابلة. ولذلك اعتبر هذا السؤال فرصة لإظهار اهتمامك بالمنصب ولتقييم ما إذا كانت الوظيفة مناسبة لك أم لا في نفس الوقت.

هذه هي أهم الأسئلة التي يجب عليك طرحها في مقابلة العمل:

1. هل يمكنك أن تصف يوم عمل نموذجي لهذا المنصب؟

هذا سؤال رائع لتبدأ به. حيث ستتجاوز الإجابة التي ستتلقاها المسؤوليات العامة المدرجة في الوصف الوظيفي، وسيعطيك فكرة أكثر واقعية وشمولية عن الواجبات والمسؤوليات اليومية التي تنطوي عليها الوظيفة، بالإضافة إلى عبء العمل، والمهارات اللازمة للنجاح في الوظيفة.

2. ما هو الجانب المفضل لديك من العمل هنا؟

سواء كان القائم بإجراء المقابلة هو مديرك المباشر المستقبلي أو مدير توظيف، فإن سؤاله عن الجانب المفضل لديه من العمل في الشركة سيساعدك على فهم ثقافة الشركة بشكل أفضل، وذلك من خلال معرفة سلوكه وشغفه (أو عدمه) أثناء التحدث عن مزايا العمل في الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكشف لك إجابته عن مدى ثقته في ثقافة الشركة ورؤيتها ورسالتها.

3 كيف يتم تقدير الموظفين على إنجازاتهم وعملهم الجاد؟

إن معرفة ما إذا كانت الشركة تتبنى ثقافة التقدير قد يكون مؤشرًا جيدًا على مدى تقدير الشركة لأفضل موظفيها والاهتمام بهم. حيث تزداد المنافسة داخل مكان العمل يوميًّا، وبالتالي فإن قيام الإدارة بالاعتراف بجهود الموظفين ذوي الأداء العالي وتقديرهم هو أمر مهم للغاية، حيث سيساعدك على تحديد ما إذا كانت الشركة ستوفر بيئة تحفيزية من شأنها أن تساعد موظفيها على النمو.

4. ما هي فرص التقدم الوظيفي التي تقدمها الشركة؟

ستكشف الإجابة على هذا السؤال عن مستوى التزام الشركة بتطوير مهارات موظفيها والاحتفاظ بهم. حيث أن وجود أمثلة مؤكدة على تطور ونمو الموظفين داخل المنظمة، وتوفر أدوات وموارد التعلم والتدريب، بالإضافة إلى العمل بثقافة تقدير المبادرين والمساهمين والاحتفاء بهم، كلها من علامات وجود بيئة عمل صحية ومحفزة.

5. ما هي الخطوات التالية؟

قد يحتاج أصحاب العمل لبعض الوقت قبل التواصل معك، وبالتالي فإن طرح هذا السؤال سيعطيك فكرة تقريبية لموعد تواصلهم معك ومدى حرصهم على المضي قدمًا في طلبك. إضافة إلى ذلك، يعد طرح هذا السؤال أيضًا طريقة رائعة لاختتام المقابلة.

لقد كانت هذه أهم 5 أسئلة يجب أن تطرحها على صاحب العمل! لا تتردد في طرح أي سؤال آخر تعتبره مهمًا. ابق واثقًا بنفسك ومهنيًا وتذكر أن الانطباع الذي ترغب في تركه هو انطباع شخص محترف ومستعد جيدًا ومتحمس للوظيفة.