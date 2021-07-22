أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)—أزال موقع يوتيوب 15 مقطع فيديو تم نشره على قناة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قائلاً إن محتواها يتضمن معلومات خاطئة حول جائحة فيروس كورونا، حسبما قال متحدث باسم يوتيوب في البرازيل لشبكة CNN الخميس.

وقال موقع مشاركة الفيديو إنه "بعد دراسة متأنية"، تمت إزالة مقاطع فيديو بولسونارو لأنها كانت تنتهك "سياسات التضليل الطبي الخاصة بـ كوفيد- 19"، وفقًا لبيان يوتيوب نُشر في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

"لا تسمح قواعدنا بالمحتوى الذي ينص على أن هيدروكسي كلوروكين أو ايفرميكتن فعالان في علاج كوفيد-19 أو الوقاية منه؛ تضمن وجود علاج للمرض؛ أو تؤكد أن الأقنعة لا تعمل على منع انتشار الفيروس".

منذ بداية الوباء، رفض بولسونارو باستمرار خطورة الوباء، واعتبر الفيروس "أنفلونزا صغيرة" وروج للمعلومات الخاطئة حول استخدام الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين للوقاية والتخفيف من آثار كوفيد-19.

أثناء وجوده في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا في يوليو/ تموز 2020، نشر بولسونارو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر له أخذ ما قال إنه جرعته الثالثة من هيدروكسي كلوروكين. "أشعر أنني بحالة جيدة حقًا. كنت أشعر بالضيق يوم الأحد، والسوء يوم الاثنين. اليوم الثلاثاء، أشعر أنني أفضل بكثير من يوم السبت، لذلك بلا شك" - قال وهو يمسك حبة ثم ابتلعها - "انها تعمل".

سبق أن أزال يوتيوب 17 مقطع فيديو بمحتوى مشابه تم نشره على قناة الرئيس؛ تمت إزالة 12 من مقاطع الفيديو هذه في مايو/ أيار، وفقًا لما قاله كاوا تابوردا، المتحدث باسم يوتيوب في البرازيل، لشبكة CNN الخميس.

وأضاف بيان يوتيوب: "نطبق سياساتنا باستمرار عبر المنصة، بغض النظر عن هوية مُنتج المحتوى أو من لديه نظرة سياسية".

تواصلت CNN مع الرئاسة البرازيلية للتعليق، دون أي رد حتى الآن.