بعد أن شهدت عمليات بيع كبيرة.. ارتفاع قيمة بيتكوين وإيثيريوم ودوجكوين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفعت قيمة العملات المشفرة يوم الاثنين، بعد أسبوع فقط من تعرضها لعمليات بيع كبيرة.

واعتبارًا من الساعة 4:45 صباحًا يوم الاثنين بالتوقيت الشرقي، ارتفعت أسعار البيتكوين والإيثيريوم والدوجكوين بنسبة 10٪ و 7.3٪ و11٪ على التوالي خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات من "كوين ديسك".

وارتفعت قيمة عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أسابيع عند ما يقرب من 38،133 دولارًا، بينما بلغت قيمة إيثيريوم 2،330 دولارًا. وكان يتم تداول دوجكوين عند حوالي 20 سنتًا لكل عملة، لتبلغ قيمتها السوقية 28.8 مليار دولار.

وجاء الارتفاع في الوقت الذي بدت شركات التكنولوجيا العملاقة وكأنها تدعم العملات الرقمية خلال الأسبوع الماضي.

على سبيل المثال، يقول جيفري هالي، كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ في "واندا"، إن التكهنات حول أن "أمازون تستعد لقبول العملات الرقمية كوسيلة للدفع قد تكون ربما لعبت دورًا في ارتفاع قيمة العملات للمشفرة".

ودفع التكهنات نشر "أمازون" وظيفة شاغرة على موقعها لمنصب "مدير منتجات العملة الرقمية والبلوك تشين".

وبحسب الوصف الوظيفي للمنصب، الذي أبلغت عنه العديد من وسائل الإعلام المختلفة أواخر الأسبوع الماضي، فمن المتوقع أن يساعد المدير الجديد فريق مدفوعات أمازون على تطوير "قدرات جديدة". ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق.

كما كانت قد ارتفعت قيمة العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بعد تعليقات من المدراء التنفيذيين في "تسلا" و"تويتر"، إيلون موسك وجاك دورسي، اللذان شاركا كل منهما كيفية دمج العملات أو التخطيط لدمجها في أعمالهما.

وجاء ذلك بعد تراجع العملات المشفرة أوائل الأسبوع الماضي، بينما قلق المستثمرون بشأن متغير دلتا من فيروس كورونا، لتنخفض قيمة بيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار.