بكين، الصين (CNN)-- حكمت محكمة محلية صينية، الأربعاء، على الملياردير سون داو بالسجن 18 عامًا، الأربعاء، بتهمة "إثارة الخلافات والمتاعب".

سون داو هو رئيس مجلس إدارة مجموعة هيبي داو الزراعية التي تمتلك مشروعات زراعية في الصين.

واشتهر داو بكونه ناقدًا صريحًا للرئيس شي جين بينغ وللحزب الشيوعي الصيني. وتم اعتقاله في مارس/ أذار من هذا العام.

وقالت المحكمة، في بيان نُشر على حسابها الرسمي عبر تطبيق WeChat: "المدعى عليه صن داو مذنب بحشده أناس لاقتحام مؤسسات الدولة، وعرقلة الخدمة العامة، واختيار الخلافات وإثارة المشاكل، وتعطيل الإنتاج والتشغيل، والقيام بالتجارة القسرية، والتعدين غير القانوني، والاحتلال غير القانوني للأراضي الزراعية، والاستيعاب غير القانوني للودائع العامة".

كما تم تغريم داو 3.11مليون يوان (480 ألف دولار أمريكي).