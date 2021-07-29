ما هي توقعات المهنيين لسوق العمل الإماراتي في العام المقبل؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هي الأهداف التي يطمح لها المهنيون في دولة الإمارات على المستوى المهني؟ وما مدى تفاؤلهم تجاه العام المقبل؟ ماذا عن مزايا الوظيفة المثالية بالنسبة لهم؟

أجري مؤخرًا استبيان بعنوان "تطلعات المهنيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بهدف اكتشاف تطلعات المهنيين والتحديات التي يواجهونها، بالإضافة إلى فهم تصوراتهم تجاه وظائفهم وبيئة العمل بشكل عام.

وقد كشف الاستبيان أن 8 من 10 مهنيين (80٪) في الدولة لديهم توقعات إيجابية تجاه العام المقبل. ومن المثير للانتباه، برزت الإمارات كأفضل دولة يرغب المهنيون في المنطقة الانتقال إليها للعمل (15٪).

أهداف المهنيين في الإمارات

أشار 71٪ من المهنيين في الدولة أنهم قاموا بتحديد عدة أهداف مهنية لأنفسهم، حيث كانت أهمها العثور على وظيفة جديدة (59٪)، وتعلم مهارات جديدة (50٪)، والحصول على راتب أعلى (47٪).

وعلى صعيد التطور الوظيفي، يعتقد حوالي 6 من 10 مشاركين (57٪) أنهم مؤهلون لشغل مناصب وظيفية أعلى، بينما قال حوالي النصف (45٪) إنهم على استعداد للانتقال إلى قسم أو مجال خبرة آخر لتعزيز مسيرتهم المهنية. وعلى صعيد آخر، صرّح 47٪ من المهنيين في الدولة أنهم على استعداد للانتقال إلى قطاع وظيفي مختلف تمامًا لتحقيق أهدافهم.

ميزات الوظيفة المثالية

برز الراتب والمزايا (78٪)، وفرص النمو الوظيفي (62٪)، والأمن الوظيفي (37٪) كأهم 3 سمات للوظيفة المثالية بحسب المهنيين في الإمارات. ومن المثير للاهتمام أن المشاركين في الاستبيان يفضلون العمل لدى شركة (45٪) على العمل لحسابهم الخاص (29٪).

من ناحية أخرى، تمثلت الأمور التي تدفع المهنيين للبحث عن عمل في الدولة، في الرغبة في التعلم المستمر واكتساب الخبرة (بحسب 66٪ من المشاركين)، تليها الرغبة في تحقيق الاستقلال المادي (54٪)، وكسب المال (53٪)، والتأثير بشكل إيجابي على المجتمع (37٪).

مستويات التحفيز في مكان العمل

وفيما يتعلق بمستويات التحفيز، أفاد حوالي 6 من 10 مشاركين (57٪) بأنهم يشعرون بالتحفيز في العمل، في حين أفاد 18٪ فقط أن مكان العمل لا يحفزهم على الإطلاق، بينما كان بقية المشاركين محايدين بخصوص ذلك.

ويرتبط توفر المرشدين والموجّهين بتعزيز مستويات التحفيز في العمل، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على النتائج، حيث أفاد حوالي نصف المشاركين (49٪) بأن لديهم إما مرشدًا أو شخصًا يحتذون به في حياتهم المهنية.

وعندما سُئلوا عن العوامل التي قد تزيد من مستويات تحفيزهم في مكان العمل، اختار 56٪ من المشاركين في الإمارات الراتب العالي والمزايا، يليه التوازن الأفضل بين الحياة المهنية والشخصية (50٪)، وتوفر الفرص للتعبير عن قدراتهم الابداعية (41٪).

الطموحات الشخصية المستقبلية

تمثلت أهم الأهداف الشخصية للمهنيين خلال العام المقبل في ادخار المزيد من الأموال (71٪)، وشراء عقار (43٪)، وتمضية المزيد من الوقت مع العائلة (36٪)، وممارسة الرياضة بشكل أكبر (23٪).

وعلى صعيد آخر، قال 37٪ من المشاركين إنهم يفضلون التقاعد بعد سن الـ60، بينما يفضل 23٪ منهم التقاعد قبل بلوغ سن الخمسين، ما يشير إلى أن غالبية المهنيين يفضلون البقاء لوقت أطول في سوق العمل.