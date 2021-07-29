"غوغل" و"فيسبوك" تفرضان اللقاحات شرطًا لعودة الموظفين إلى المكتب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت شركتا "غوغل" و"فيسبوك" يوم الأربعاء من بين أولى الشركات الكبرى في وادي السيليكون التي تفرض تطعيم موظفيها عند عودتهم إلى مقرات الشركة.

في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، إن السياسة ستطرح في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، وفي مناطق أخرى في الأشهر التالية مع توفر اللقاحات على نطاق أوسع. ومن غير الواضح كيف تخطط "غوغل" لفرض السياسة. وقال بيتشاي إن "التطعيم هو أحد أهم الطرق للحفاظ على صحة أنفسنا ومجتمعاتنا في الأشهر المقبلة".

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، قالت نائب رئيس الموارد البشرية، لوري غولر، إنه يجب تطعيم أي موظف قادم للعمل في مقر الشركة في الولايات المتحدة، وفقًا لبيان نشره على "تويتر" متحدث باسم "فيسبوك".

وقالت غولر، وفقًا للبيان، إن فيسبوك تخطط لتخصيص "عملية لأولئك الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية أو لأسباب أخرى، وسنقوم بتقييم القرار في مناطق أخرى مع تطور الأوضاع".

ولا تزال العديد من الشركات تحاول معرفة متى وكيف ستعيد الموظفين إلى المكتب بأمان بعد حوالي 16 شهرًا من عملهم من المنزل. ومع الانتشار السريع لمتغير دلتا، باتت تعد اللقاحات جزءًا مهمًا من المعادلة.

وتأتي إعلانات "غوغل" و"فيسبوك" في أعقاب دعوة في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل مجموعات طبية كبرى لتوفير اللقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتأتي قبل إعلان متوقع من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جميع الموظفين الفيدراليين والمقاولين يجب أن يتم تطعيمهم أو تقديم فحوصات سلبية بانتظام.