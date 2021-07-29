السعودية في الصدارة.. هذه أقوى الاقتصادات العربية لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقعت مجلة "فوربس" أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مركزها الأول بين أكبر الاقتصادات العربية في عام 2021، حيث تشير الأرقام الحالية حتى الآن إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 804.9 مليار دولار.

وتعتمد "فوربس" في تصنيفها على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس لأداء الاقتصادات، وفي حال استمرت السعودية بأدائها، من المتوقع أن تأتي في المركز الأول للعام 2021 للعام الثاني على التوالي كأقوى اقتصاد على المستوى العربي.

وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأرقام الحالية 804.9 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ701.5 مليار دولار في العام 2020، الذي شهد عقبات كثيرة وكبيرة تسببت بها جائحة كورونا وانهيار أسواق النفط عالميًا.

وبحسب تصنيف "فوربس" الذي استند على تقديرات صندوق النقد الدولي، تقدمت الإمارات إلى المرتبة الثانية ضمن القائمة عربيًا في 2021، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 401.5 مليار دولار بعد أن بلغ 354.3 مليار دولار في 2020. أما مصر فقد تراجعت مرتبة واحدة هذا العام مقارنة بالعام السابق لتحتل المرتبة الثالثة بناتج محلي إجمالي يصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ361.8 مليار دولار في 2020.

وما زالت العراق تحتفظ بالمرتبة الرابعة بناتج محلي إجمالي بلغ 190.7 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ172.12 مليار دولار في 2020.

أما قطر، فقد جاءت في المرتبة الخامسة للعام 2021 بناتج محلي إجمالي بلغ 166 مليار دولار مقارنة بـ146.1 مليار دولار في 2020.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على قائمة الدول الأقوى اقتصاديًا في المنطقة العربية بحسب تصنيف "فوربس".