دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات، الخميس، رفع أسعار البنزين بداية من يوم الأحد الأول من أغسطس/ آب المقبل، حسبما أفادت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).
وتراوحت نسبة الزيادة المرتقبة بين 11 و12 فلسًا. ووفق "إينوك"، ستكون أسعار البنزين خلال شهر أغسطس على النحو التالي:
سعر لتر البنزين السوبر (98)
من 2.47 درهم في يوليو/تموز إلى 2.58 درهم في أغسطس/ آب
سعر لتر البنزين الخصوصي (95)
من 2.35 درهم في يوليو إلى 2.47 درهم في أغسطس
سعر لتر بنزين "إي بلس" – 91
من 2.28 في يوليو إلى 2.39 درهم في أغسطس
وبقيت أسعار الوقود عند معدلات منخفضة على مدار قرابة عام.
وشهد شهر أبريل/ نيسان الماضي أكبر تراجع في أسعار الوقود منذ صدور قرار تحرير الأسعار في أغسطس/ آب 2015.