دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات، الخميس، رفع أسعار البنزين بداية من يوم الأحد الأول من أغسطس/ آب المقبل، حسبما أفادت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).

وتراوحت نسبة الزيادة المرتقبة بين 11 و12 فلسًا. ووفق "إينوك"، ستكون أسعار البنزين خلال شهر أغسطس على النحو التالي:

سعر لتر البنزين السوبر (98)

من 2.47 درهم في يوليو/تموز إلى 2.58 درهم في أغسطس/ آب

سعر لتر البنزين الخصوصي (95)

من 2.35 درهم في يوليو إلى 2.47 درهم في أغسطس

سعر لتر بنزين "إي بلس" – 91

من 2.28 في يوليو إلى 2.39 درهم في أغسطس

وبقيت أسعار الوقود عند معدلات منخفضة على مدار قرابة عام.

وشهد شهر أبريل/ نيسان الماضي أكبر تراجع في أسعار الوقود منذ صدور قرار تحرير الأسعار في أغسطس/ آب 2015.