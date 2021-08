دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يبدو أن إيلون موسك يشعر وكأنه لا يدير عددًا كافيًا من الشركات.. إذ تشير مزاعم إلى أن مؤسس "تسلا" اقترح في الماضي تولي منصب الرئيس التنفيذي لأكثر شركة ربحية في أمريكا، "آبل".

ويقال إنه قبل 5 سنوات، في خضم تأخيرات التصنيع وغيرها من القضايا التي ابتلي بها إطلاق سيارة "تسلا" من طراز موديل 3، أجرى موسك مكالمة هاتفية مع تيم كوك، اقترح خلالها الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" شراء "تسلا"، ليرد موسك أنه سيقبل بذلك، شرط أن يصبح هو الرئيس التنفيذي للشركة، ما يعني استحواذ موسك على وظيفة كوك.

وقد ذكرت هذه القصة في مقال رأي في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" حول كتاب "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century"، وهو كتاب سيصدر قريباً من تأليف مراسل "وول ستريت جورنال" تيم هيغينز، الذي يغطي "آبل" و"تسلا" وغيرها من شركات التقنية. ويذكر المقال، الذي نُشر يوم الجمعة، أن "كوك رد على موسك بعبارة بذيئة وأغلق الهاتف".

من جهتهما نفى موسك وكوك التحدث مع بعضهما البعض على الإطلاق.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، كشف موسك على "تويتر" أنه كان يفكر في بيع "تسلا" لشركة "آبل" لكنه قال إنه لم يتحدث أبدًا مع كوك. وفي رد على تقرير حول خطط "آبل" لإطلاق سيارة تعمل بالبطاريات، قال موسك إنه تواصل مع كوك خلال "أحلك أيام برنامج موديل 3 بشأن الاستحواذ على تسلا "مقابل 1/10 من قيمتنا الحالية"، إلّا أن كوك رفض الاجتماع، على حد قول موسك.

كما نفى موسك أن يكون التفاعل الموصوف في الكتاب قد حدث فعلًا، في تغريدة يوم الجمعة عقب نشر المقال، حيث قال: "لم نتحدث أو نراسل بعضنا أنا وكوك أبدًا"، مضيفًا أنه طلب ذات مرة عقد اجتماع مع كوك لمناقشة شراء "آبل" لـ"تسلا"، إلّا أن ذلك لم يحدث و"لم تكن هناك شروط مقترحة للاستحواذ مهما كانت".

ورد المؤلف هيغينز على تغريدة موسك يوم الجمعة قائلاً إن مؤسس شركة "تسلا" قد مُنح "الكثير من الفرص" للتعليق على القصة، مضيفًا: "هذه القصة مأخوذة من رواية موسك الخاصة للمحادثة، وفقًا لأشخاص سمعوا موسك يروي القصة آنذاك".