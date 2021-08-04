ما هي أهداف المهنيين في السعودية للعام المقبل؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إلى أي مدى يشعر المهنيون في السعودية بالتفاؤل حيال العام المقبل؟ وما الذي يطمحون إليه في المستقبل على المستوى الشخصي؟ ماذا عن أهدافهم المهنية ومزايا الوظيفة المثالية بالنسبة لهم؟

أجري مؤخراً استبيان بعنوان "التطلعات المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بهدف فهم تطلعات المهنيين والتحديات التي يواجهونها. وقد كشف الاستبيان أن 82٪ من المهنيين في السعودية لديهم توقعات إيجابية تجاه العام المقبل، فيما عبر 6٪ فقط عن توقعاتهم السلبية، أما بقية المجيبين فكانوا محايدين بخصوص ذلك.

ميزات الوظيفة المثالية

في البداية، صرح 43٪ من المهنيين أنّهم يعتبرون وظيفتهم الحالية الوظيفة المثالية بالنسبة لهم. وقد برز الراتب والمزايا (73٪)، وفرص النمو الوظيفي (38٪)، والأمن الوظيفي (38٪) كأهم 3 سمات للوظيفة المثالية بحسب المهنيين في السعودية. ومن المثير للاهتمام أن المشاركين في الاستبيان يفضلون العمل لدى شركة (50٪) على العمل لحسابهم الخاص (29٪.

من ناحية أخرى، تمثلت الأمور التي تدفع المهنيين للبحث عن عمل في المملكة، في الرغبة في التعلم المستمر واكتساب الخبرة (بحسب 63٪ من المشاركين)، تليها كسب المال (58٪)، والتأثير بشكل إيجابي على المجتمع (47٪)، والرغبة في تحقيق الاستقلال المادي (41٪.

مستويات التحفيز في مكان العمل

وفيما يتعلق بمستويات التحفيز، أفاد حوالي 6 من 10 مشاركين (59٪) بأنهم يشعرون بالتحفيز في العمل، في حين أفاد 8٪ فقط أن مكان العمل لا يحفزهم على الإطلاق، بينما كان بقية المشاركين محايدين بخصوص ذلك.

ويرتبط توفر المرشدين والموجّهين بتعزيز مستويات التحفيز في العمل، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على النتائج، حيث أفاد حوالي ثلثي المشاركين (32٪) بأن لديهم إما مرشدًا أو شخصًا يحتذون به في حياتهم المهنية.

وعندما سُئلوا عن العوامل التي قد تزيد من مستويات تحفيزهم في مكان العمل، اختار 64٪ من المشاركين في السعودية الراتب العالي والمزايا، يليه الترقية إلى مستوى أعلى (48٪)، وتوفر الفرص للتعبير عن قدراتهم الابداعية (44٪.

أهداف المهنيين في السعودية

أشار 62٪ من المهنيين في المملكة أنهم قاموا بتحديد عدة أهداف مهنية لأنفسهم، حيث كانت أهمها العثور على وظيفة جديدة (61٪)، والحصول على راتب أعلى (49٪)، وتعلم مهارات جديدة (48٪.

وعلى صعيد التطور الوظيفي، يعتقد ثلاثة أرباع المشاركين (75٪) أنهم مؤهلون لشغل مناصب وظيفية أعلى، بينما قال حوالي النصف (49٪) إنهم على استعداد للانتقال إلى قسم أو مجال خبرة آخر لتعزيز مسيرتهم المهنية. وعلى صعيد آخر، صرّح 41٪ من المهنيين في المملكة أنهم على استعداد للانتقال إلى قطاع وظيفي مختلف تمامًا لتحقيق أهدافهم.

الطموحات الشخصية المستقبلية

تمثلت أهم الأهداف الشخصية للمهنيين خلال العام المقبل في ادخار المزيد من الأموال (68٪)، وشراء عقار (47٪)، وممارسة الرياضة بشكل أكبر (30٪)، وتمضية المزيد من الوقت مع العائلة (29٪.

وعلى صعيد آخر، قال 46٪ من المشاركين إنهم يفضلون التقاعد بعد سن الـ60، بينما يفضل 13٪ منهم التقاعد قبل بلوغ سن الخمسين، ما يشير إلى أن غالبية المهنيين يفضلون البقاء لوقت أطول في سوق العمل.