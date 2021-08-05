معدلات التضخم لأسعار المستهلك في دول الخليج تصل إلى %3.5

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر مركز الإحصاء الخليجي تقريرًا يعكس فيه معدلات التضخم لأسعار المستهلك في دول الخليج، الذي بلغ %3.5 في شهر أبريل 2021 مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. ومن ضمن الدول ارتفع معدل التضخم في السعودية كأعلى نسبة بين دول الخليج ليبلغ %5.3 في شهر أبريل 2021 مقارنة مع ذات الفترة في 2020، وجاءت الكويت بعدها بنسبة %3.1، ثم عُمان في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت %1.6 وقطر بنسبة %1.1. أما الإمارات والبحرين فقد سجلتا نسبة انخفاض لمعدل التضخم بلغت %0.5- و %0.1-.

ومن جهة أخرى أصدر مركز الإحصاء الخليجي نسبة معدل التضخم لأسعار المستهلك وفقًا للمجموعات الرئيسية. ليحتل قطاع النقل أعلى نسبة وصلت إلى %12.2 ثم التبغ %10.1 ويليه قطاع الاتصالات بنسبة %9.1.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على معدل التضخم في شهر أبريل 2021 مقارنة مع ذات الفترة لعام 2020 في دول الخليج، إضافة إلى نتائج معدل التضخم وفقًا للمجموعات الرئيسية.