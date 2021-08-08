(CNN Business)-- في وقت سابق من هذا العام، بدأت مقاطع فيديو بالظهور على تطبيق تيك توك لممثل يحاكي بعض الأشياء التي تشبه بشكل مدهش توم كروز: وهو يتجول في متجر لبيع الملابس الرجالية الراقي أو المرح أثناء عرض قصير لأغنية Crash Into Me لفرقة ديف ماثيوز.

في أحد مقاطع الفيديو، قضم مصاصة وهو مندهش ليجد علكة في المنتصف، قائلا: "هذا أمر لا يصدق. كيف لم يخبرني أحد أن هناك علكة؟"

على الرغم من ملامحه الشبيهة، إلا أنه لم يكن كروز. تضمنت مقاطع الفيديو العشرة، التي تم نشرها بين فبراير/ شباط ويونيو/ حزيران، شبيهًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من المفترض أن يبدو مثله.

التزييف العميق - مزيج من مصطلحي "التعلم العميق" و "المزيف" - تم إنشاؤه بواسطة فنان المؤثرات المرئية والذكاء الاصطناعي كريس أوميه بمساعدة الممثل مايلز فيشر الذي يؤدي حركات توم كروز.

كانت هذه الرحلة المصطنعة تحظى بشعبية كبيرة، حيث حصدت عشرات الملايين من المشاهدات على تيك توك، لدرجة أنها ألهمت أوميه للانضمام إلى آخرين لإطلاق شركة تسمى Metaphysic في يونيو/ حزيران.

ويستخدم نفس تقنية التزييف العميق لعمل إعلانات واستعادة الشخصيات والأفلام القديمة. تضمنت مشاريع Metaphysic القيام بالتزييف العميق لصالح عدد من العملاء، منها حملة للاتحاد البلجيكي لكرة القدم أعادت مدراء فريق بلجيكا المتوفين إلى الحياة.

تم إيلاء الكثير من الاهتمام لإمكانية استخدام تقنية التزييف العميق لأغراض شائنة. وأول الأمثلة المعروفة لمقاطع الفيديو deepfake، التي نُشرت على Reddit في عام 2017، عندما ظهرت وجوه المشاهير التي تم تبديلها مع وجوه نجوم الإباحية.

منذ ذلك الحين، غالبًا ما تُستخدم التكنولوجيا لإنشاء مواد إباحية غير رضائية. كما حذر المشرعون من إمكانية استخدام تقنية التزييف العميق لتضليل الرأي العام الأمريكي.

ومع ذلك، فإن أوميه وشركاؤه المؤسسون هم من بين عدد متزايد من الأشخاص المقتنعين بأن التكنولوجيا يمكن أن تكون ممتعة أيضًا وتحقق مآثر لا تصدق للأفلام والإعلانات وأشكال أخرى من الوسائط التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق حتى مع أفضل المؤثرات الخاصة.

ويعتقد مؤسسو Metaphysic أن استخدام تقنية التزييف العميق لفعل كل شيء بداية من جعل الفنانين الأكبر سنًا يبدون أصغر سنًا إلى إنشاء مقاطع فيديو مزدوجة لأشخاص مشهورين يمكن استخدامها لإنشاء إعلانات تجارية - أو أي نوع من المحتوى - دون الحاجة إلى أن يكونوا في موقع التصوير.

ولكن كما أظهر الجدل الأخير حول استخدام صوت تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للطاهي الراحل والشخصية التلفزيونية أنتوني بوردان، فإنه حتى الاستخدامات الترفيهية لهذه التكنولوجيا المثيرة للجدل يمكن أن تثير الدهشة والمخاوف الأخلاقية.

وقال توم جراهام، المؤسس المشارك لشركة Metaphysic، ورجل الأعمال التكنولوجي المقيم في لندن، لـ CNN Business: "التكنولوجيا تمضي قدمًا".

وأشار إلى أن هدف الشركة هو "التركيز حقًا على محاولة تطوير منتجنا بطريقة" تتجنب الإضافة إلى التزييف العميق الضار الذي تم إنشاؤه بالفعل من قبل الآخرين.

ويعتقد أوميه أن مستقبل التكنولوجيا مشرق بالفعل. وقال "إنه مستقبل تتمتع فيه بمزيد من الحرية وإمكانيات أكثر إبداعًا".

نظرًا لمدى حداثة هذه التكنولوجيا، لا توجد قواعد واضحة حول كيفية إنشاء مقاطع التزييف العميق ومشاركتها.

ليس من الواضح بعد، على سبيل المثال، ما إذا كان يجب إبلاغ المشاهدين بأنهم يبحثون في التزييف العميق، أو متى يجب إبلاغهم بذلك، أو ما هي الإرشادات التي يجب أن تحكم عملية الموافقة على موضوع التزييف العميق.

يعتقد نيك دياكوبولوس، الأستاذ المشارك في دراسات الاتصال وعلوم الكمبيوتر في جامعة نورث وسترن: "أعتقد أن هذه الأسئلة الأخلاقية صعبة حقًا لأنه لا توجد قواعد صارمة وسريعة حيث يمكنك رسم خط مشرق والقول، لن نتجاوز هذا الخط أبدًا".

وأكد أوميه، الذي يتخذ من بانكوك مقراً له، وشركاؤه المؤسسون في Metaphysic - شقيق أوميه، كيفين، الموجود في بلجيكا، وغراهام - أنهم يحاولون أن يكونوا مدركين للحاجة إلى حواجز حماية على هذه التكنولوجيا التي يحركها الذكاء الاصطناعي. أي أنهم يريدون التأكد من استخدامه بشكل أخلاقي ومناسب.

وجاءت المخاوف في الوقت المناسب، بعد الكشف عن فيلم وثائقي جديد عن بوردان يحتوي على ثلاث أجزاء من الحوار الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

لم يتم توضيح استخدام الذكاء الاصطناعي في البداية للمشاهدين وتحدثت زوجة بوردان لاحقًا عن معارضتها على تويتر. (شاركت CNN في إنتاج الفيلم الوثائقي مع HBO Max؛ وكلاهما يتبعان نفس الشركة الأم، WarnerMedia).

وقال أوميه إنه تواصل مع مكتب كروز، وعرض إزالة مقاطع الفيديو وتسليم التحكم في حساب تيك توك إذا لم يوافق على ما يفعلونه.

ولم يعلق كروز علنًا على ظهوره في فيديوهات deepfakes، ولم يرد ممثلو كروز لطلبات CNN Business للتعليق.

نظرًا لوضع كروز كشخصية عامة، وحقيقة أن مقاطع الفيديو هي محاكاة ساخرة، يبدو أنها لا تتعارض مع قاعدة تيك توك التي تحظر "المحتوى التركيبي أو الذي يتم التلاعب به والذي يضلل المستخدمين من خلال تشويه حقيقة الأحداث بطريقة يمكن أن تسبب الضرر".

وقال أوميه: "إذا شعر أي من هؤلاء المشاهير بالسوء حيال ما أقوم به، فسأكون أول من يتخلص منه لأن هذا ليس هدفي. لكني أحب أن أبهر الناس".