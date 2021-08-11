دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مساء الثلاثاء، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، ثبتت أسعار شهر أغسطس لتظل مثلما كانت في يوليو/تموز الماضي، وذلك على النحو الآتي:

بنزين 91:

2.18 ريال لكل لتر

بنزين 95:

2.33 ريال لكل لتر

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.