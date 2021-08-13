تركيا: السودان خصص لنا مليار متر مربع من أراضيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تخصيص السودان 100 ألف هكتار (مليار متر مربع) من أراضيه الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا.

وقال أوقطاي، خلال مشاركته مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في اجتماع مع رجال أعمال ومستثمرين أتراك، في أنقرة، إن المباحثات بين تركيا والسودان، الخميس، أسفرت عن توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن البرهان قوله إنه يثق في إمكانية رفع حجم التجارة مع تركيا إلى ملياري دولار قريبا. وأضاف البرهان أن السودان يمر بمرحلة انتقالية للوصول إلى المكانة التي يستحقها بين دول العالم المتقدم.

وعقد الرئيس التركي اجتماعا مع البرهان، الخميس، في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة. وقال أردوغان إن تركيا "عازمة على تسهيل المرحلة الشاقة التي يمر بها السودان عبر الوقوف بجانب شعبه الشقيق وحكومته".