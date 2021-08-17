ما مدى تأثير الولاء للشركة على إنتاجية الموظفين بالإمارات؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعد مستويات ولاء الموظفين من أهم مؤشرات نجاح الشركات، فالولاء الوظيفي لا يساهم في زيادة معدلات الاحتفاظ بالموظفين فحسب، بل يرتبط بشكل رئيسي أيضاً بإنتاجية الموظفين ورضاهم الوظيفي والتزامهم في العمل. وقد كشف استبيان جديد بعنوان "ولاء الموظفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، عن العوامل الرئيسية التي تعزّز ولاء الموظفين في الإمارات تجاه الشركة التي يعملون فيها وكيفية تأثير ذلك على إنتاجيتهم وبالتالي على أداء الشركة ككل.

ولاء المهنيين لشركاتهم في الإمارات

كشف الاستبيان أنّ حوالي ثلثي الموظفين (64٪) في الإمارات يشعرون بالولاء تجاه شركتهم الحالية. فيما أفاد 16٪ فقط بأنهم لا يشعرون بالولاء، وكان بقية المشاركين محايدين بخصوص ذلك.

ويُعتبر الموظفون المخلصون الذين يشاركون بفعالية في العمل ويشعرون بالرضا، الركيزة الأساسية في أي شركة. وقد أوضح الاستبيان أن ثلاثة أرباع الموظفين (75٪) يشعرون بالفخر عند التحدث عن منتجات شركتهم وخدماتها، كما أن أكثر من 6 من 10 (63٪) يوصون بشركتهم كمكان عمل جيد للآخرين.

العوامل المؤثرة على ولاء الموظفين

أوضح الاستبيان أيضاً أن امتلاك الشركة لاستراتيجيات فعالة لإشراك الموظفين، يمنحها ميّزة تنافسية عند تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم. ويُعد الراتب الأساسي (47٪)، والمزايا الإضافية التي تقدمها الشركة (37٪)، والإدارة العليا (36٪) من أهم ثلاثة عوامل تؤثر على ولاء الموظفين في الإمارات.

وقد أظهر الاستبيان أيضاً أن الموظفين يبحثون عن ثقافة عمل إيجابية. ويشكل عدم الثقة في إدارة الشركة الحالية (58٪) السبب الرئيسي لعدم شعور بعض الموظفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالولاء تجاه شركتهم، يلي ذلك نقص الأمان الوظيفي وفقاً لحوالي 2 من 5 موظفين (39٪).

وعندما سُئل المجيبون في الإمارات عما يمكن لأصحاب العمل فعله لزيادة ولاء موظفيهم، قالوا أن عليهم توفير فرص النمو الوظيفي لهم (67٪)، ومكافأتهم/ تقديرهم (56٪)، وتقديم المزايا (55٪).

فوائد ولاء الموظفين

تشمل الفوائد التي يمكن أن تحققها الشركات التي تمتلك موظفين مخلصين وملتزمين بمبادئها، ضمان مستوى أعلى من الإنتاجية والإبداع فضلاً عن تخفيض التكاليف. فوفقاً لنتائج الاستبيان، تُعد جودة العمل الأفضل (77٪)، واستعداد الموظفين لبذل أقصى ما بوسعهم (74٪)، وزيادة الإنتاجية (70٪) من أهم فوائد ولاء الموظفين.

ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من الولاء والالتزام أيضاً إلى تحسين الأداء المالي للشركات. وفي هذا السياق، يشعر غالبية الموظفين (85٪) في الإمارات بأنهم منخرطون بشدة في مهامهم اليومية، و40٪ ينوون البقاء في شركاتهم الحالية لفترة طويلة حتى وإن قدمت لهم الشركات الأخرى راتباً أفضل.