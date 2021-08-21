اليونيسف تحذر من أزمة مياه في لبنان تهدد 4 ملايين شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، السبت، من خطر عدم تمكن اللبنانيين من الوصول إلى خدمات المياه الأساسية خلال الأيام المقبلة، وتأثيرها على أكثر من 4 ملايين شخص في البلاد.



وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور، في بيان، إنه "ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيواجه أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان، معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة، احتمال تعرضهم لنقص حاد في المياه أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة".



وأشار البيان إلى تحذير أصدرته اليونيسف الشهر الماضي من أن أكثر من 71% من سكان لبنان قد لا يحصلون على المياه هذا الصيف.



وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة إنه "منذ ذلك الحين، استمر هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، حيث تعرضت الخدمات الضرورية بما في ذلك المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة والرعاية الصحية لضغوط هائلة. وأصبحت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر".



وأضافت: "إذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات "كوفيد-19".



ودعت اليونيسف إلى "الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة"، مؤكدة أنه "الحل الوحيد لاستمرار تشغيل خدمات المياه"، بحسب البيان.



وأكدت المديرة التنفيذية للمنظمة أن "الاحتياجات هائلة، والتشكيل العاجل لحكومة جديدة مع التزامات واضحة بالإصلاح أمر بالغ الأهمية لمعالجة الأزمة الحالية من خلال إجراءات حازمة ومنهجية لحماية حياة الأطفال وضمان الوصول للمياه وجميع الخدمات الأساسية".