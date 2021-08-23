ماذا يعني إعلان البنتاغون تفعيل رحلات تجارية بمهام الإخلاء الأفغانية؟

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تعليم الفتيات في أفغانستان يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل حكم طالبان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تفعيل رحلات تجارية لشركات طيران أمريكية بمهام عمليات الإخلاء الأفغانية التي تشهد حالة فوضى بوجود نحو ألفي شخص يحاولون بيأس الخروج من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان.

هذه التوجيهات جاءت من قبل وزير الدفاع الأمريكية، لويد أوستن إلى قائد قيادة النقل الأمريكية لتفعيل المرحلة الأولى من اسطول الطيران المدني الاحتياطي في سبيل المساعدة على إخلاء المواطنين الأمريكيين والحاصلين على تأشيرة خاصة من أفغانستان.

توجيه الوزير اوستن يعني تفعيل 18 رحلة تجارية في عمليات الإخلاء، 3 رحلات لكل من الخطوط الجوية الأمريكية وطيران أطلس وطيران دلتا وطيران أومني ورحلتان من طيران هاواي وأربع رحلات من طيران يونايتد.

ويشار على أن هذه الرحلات لن تطير إلى مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية، كابول، بل سيتم استخدامها "في التحركات المتقدمة للمسافرين من المناطق الآمنة والقواعد المؤقتة"، وفقا لما ذكره البنتاغون في البيان.