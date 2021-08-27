نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خلال فترات الازدهار والركود الاقتصادي، كانت التجارة الإلكترونية لفترة طويلة محصنة ضد الضغوط التضخمية. حيث انخفض متوسط ​​الأسعار عبر الإنترنت كل عام بين عامي 2015 و2019. لكن جائحة كورونا أنهت هذا الاتجاه الذي كان موثوقًا به في السابق.

قفزت الأسعار عبر الإنترنت في السوق الإلكترونية بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي في يوليو/ تموز، وفقًا لتقرير أصدرته شركة Adobe يوم الخميس.

من بين 18 فئة تم تسجيلها بواسطة Adobe Digital Economy Index، شهدت جميعها باستثناء ست فئات قفزات في الأسعار الشهر الماضي.

كانت مكاسب الأسعار أكثر دراماتيكية في يوليو للملابس عبر الإنترنت والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والسلع الرياضية.

وقال أوستان جولسبي، مستشار أوباما السابق الذي ساعد Adobe في تطوير المؤشر، لشبكة CNN إنه "قبل جائحة كورونا، لا أعتقد أنه كان هناك أي تضخم. لقد كان انكماشًا حصريًا".

هذا ليس خللا لمدة شهر واحد. بدأت الأسعار عبر الإنترنت في الارتفاع بعد وقت قصير من اندلاع الوباء في مارس/ أذار 2020 واستمر هذا الاتجاه. وجدت Adobe أن الأسعار عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 2.3٪ خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو/ حزيران واكتسبت زخمًا في يوليو/ تموز.

يمثل هذا انعكاسًا حادًا عن الاتجاه التاريخي في فترة ما قبل جائحة كورونا. بين عامي 2015 و2019، انخفضت الأسعار عبر الإنترنت بمعدل 3.9٪ كل عام.

إليكم نظرة على الإنفوغرافيك أعلاه على معدل التضخم لأسعار سلع السوق الإلكترونية.