كيف أثرت عودة كريستيانو رونالدو على سعر أسهم مانشستر يونايتد؟

عاد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، نادي كرة القدم الإنجليزي الذي لعب معه من عام 2003 حتى عام 2009. هذه الأخبار أدت إلى ارتفاع سعر أسهم مانشستر يونايتد، المتداولة في الولايات المتحدة، بنسبة 8٪.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الخبر، الجمعة، في تغريدة قال فيها: "مرحبًا بك في بيتك يا كريستيانو".

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يترك رونالدو فريقه الحالي، يوفنتوس الإيطالي، هذا الصيف. لكن معظم التكهنات تركزت على ذهابه إلى أحد أكبر منافسي اليونايتد، مانشستر سيتي.

وغادر رونالدو مانشستر يونايتد في عام 2009 لينضم إلى ريال مدريد، ليغادره مجددًا في 2018 إلى يوفنتوس.

وقد كانت فترة الانتقالات الصيفية هذه مزدحمة لبعض أشهر لاعبي كرة القدم في العالم. إذ غادر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ناديه القديم، برشلونة، إلى باريس سان جيرمان في وقت سابق من هذا الشهر. كما يقال إن زميل ميسي الحالي في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، قد ينتقل إلى ريال مدريد.