دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت شركة Cable.co.uk دراستها السنوية الثالثة لتكلفة خدمة بيانات الهاتف المحمول للغيغابايت الواحد، حيث أظهرت نتائج العام زيادة على أساس سنوي في المواقع المدرجة من 228 دولة ومنطقة في عام 2020 إلى 230 هذا العام. فضلًا عن زيادة عدد حزم بيانات الهاتف المحمول الفردية في عام 2021، من 5554 إلى 6148، الذي يعد ارتفاعًا بلغت نسبته أكثر من 10٪.

ووفقًا للتقرير تعتبر أغلى خمس دول من حيث متوسط تكلفة الغيغابايت الواحد من بيانات الهاتف المحمول هي غينيا الاستوائية (49.67$) وجزر فوكلاند (44.56$) وسانت هيلانة (39.87$) وساو تومي وبرينسيبي (30.97$) وملاوي (25.46$).

ومن جهة أخرى صنف التقرير أرخص خمس دول من حيث متوسط تكلفة 1 غيغابايت من بيانات الهاتف المحمول، وهي إسرائيل (0.05$)، وقيرغيزستان (0.15$)، وفيجي (0.19$)، وإيطاليا (0.27$)، والسودان (0.27$).

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية بناء على تكلفة خدمة بيانات الهاتف المحمول لسعة واحد غيغابايت.