دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن طيران الملكية الأردنية عن رفع رأس مال الشركة بمقدار 50 مليون دينار (نحو 70.5 مليون دولار) لتمويل خطة التحول ومواجهة تحديات فيروس كورونا المستمرة.

جاء ذلك في بيان وصل لـCNN بالعربية نسخة منه، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة، سعيد دروزة في كلمته التي افتتح بها أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي "خطة إعادة هيكلة الملكية الأردنية في ضوء المتغيرات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمية بعد مرحلة كورونا والتي كان من أهم محاورها مراجعة شبكة الخطوط وعدد الرحلات المعروضة على كافة الوجهات بما يتماشى مع حجم الطلب المتوقع ضمن معطيات السوق وآلية التعامل مع فائض السعة المعروضة، حيث تم إعداد خطة الشركة التشغيلية والمالية للأعوام القادمة وتحديد الاحتياجات النقدية اللازم توفرها سواء من خلال رفع رأس المال بما يتماشى مع متطلبات الشركة أو متطلبات القوانين ذات العلاقة أو من خلال إعادة التفاوض مع مؤجري الطائرات والجهات الممولة الأخرى للشركة".

وأشار دروزة إلى أن "هذه الزيادة في رأس المال تعتبر ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتدعيم رأسمال الشركة وزيادة السيولة لديها وتمكينها من تمويل خطة التحول الموضوعة ومواجهة تحديات كورونا المستمرة"، منوهاً إلى أن الملكية الأردنية "بحاجة إلى ضخ المزيد من السيولة للخروج من الأزمة وإدامة عملياتها ولمتابعة خطة تحديث الأسطول والتي كان يفترض القيام بها قبل جائحة كورونا".

وثمّن دروزة وفقا للبيان "دعم الحكومة للناقل الوطني للأردن وحرصها على إعادة تمكين الشركة من تبوأ المكانة التي تستحقها ومواصلة خدمة المملكة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة والمساهمة بدفع مبلغ الزيادة بمقدار خمسين مليون دينار والذي كان من المقرر أن يتم دفعها في العام 2018 ، حيث تم تسديد الجزء الأول البالغ قيمته 25 مليون دينار في نهاية عام 2020، وتم استلام الدفعة الثانية خلال شهر حزيران من العام الحالي، حيث ستصل نسبة مساهمة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، المساهم الرئيسي في الملكية الأردنية والممثل لحصة الحكومة بعد الانتهاء من عملية تسجيل هذه الزيادة في رأس مال الشركة إلى (.884٪).