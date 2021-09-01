مجموعة "أوبك بلس" تتفق على الالتزام بخطة زيادة إنتاج النفط

(CNN Business)-- اتفقت مجموعة الدول المنتجة للنفط المعروفة باسم "أوبك +"، في اجتماع يوم الأربعاء، على رفع مستويات إنتاج النفط بمقدار 400 ألف مليون برميل يوميًا في أكتوبر/ تشرين الأول، مُستشهدة "بأساسيات السوق" القوية بسبب التعافي الاقتصادي.

وكانت خطة الزيادة التدريجية لإمدادات النفط قد تم الاتفاق عليها من قبل في اجتماع يوليو/ تموز، وسرعان ما تم التأكيد عليها يوم الأربعاء.

في أغسطس/ آب، دعت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "أوبك +" إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث ظلت أسعار الغاز في الولايات المتحدة حول أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات خلال موسم السفر الصيفي.