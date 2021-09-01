ما هي العوامل التي تؤثر على ولاء الموظفين لشركاتهم في السعودية؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الموظفون المخلصون الذين يشاركون بفعالية في العمل ويشعرون بالرضا، الركيزة الأساسية في أي شركة، لذلك يتعين على الشركات التي تسعى لتحقيق النجاح، تعزيز رضا الموظفين وخلق تجارب إيجابية لهم. وقد يكون ذلك من خلال طرق متعددة قد تشمل منح موظفيهم فرص الترقية والتقدم الوظيفي والاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم باستمرار، فهذه الأمور تلعب دوراً مهماً للغاية في تعزيز ولاء الموظفين ورضاهم.

لفهم العوامل التي تؤثر على ولاء المهنيين لشركاتهم في السعودية، تم إجراء استبيان جديد بعنوان "ولاء الموظفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

تأثير ولاء الموظفين على الشركات

لفهم مدى أهمية ولاء الموظفين في السعودية، يمكننا النظر للفوائد التي يحققها للشركات، إذ تشمل الفوائد التي يمكن أن تحققها الشركات التي تمتلك موظفين مخلصين وملتزمين بمبادئها، ضمان مستوى أعلى من الإنتاجية والإبداع فضلاً عن تخفيض التكاليف. فوفقاً لنتائج الاستبيان، تُعد جودة العمل الأفضل (77٪)، واستعداد الموظفين لبذل أقصى ما بوسعهم (69٪)، وزيادة الإنتاجية (69٪) من أهم فوائد ولاء الموظفين.

ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من الولاء والالتزام أيضاً إلى تحسين الأداء المالي للشركات. وفي هذا السياق، يشعر غالبية الموظفين (83٪) في السعودية بأنهم منخرطون بشدة في مهامهم اليومية، بينما ينوي 32٪ البقاء في شركاتهم الحالية لفترة طويلة حتى وإن قدمت لهم الشركات الأخرى راتباً أفضل.

مستويات ولاء المهنيين

كشف الاستبيان أنّ أكثر من نصف الموظفين (55٪) في السعودية يشعرون بالولاء تجاه شركتهم الحالية. فيما أفاد 25٪ فقط بأنهم لا يشعرون بالولاء، وكان بقية المشاركين محايدين بخصوص ذلك.

ومن المثير للاهتمام أنّ مستوى ولاء الموظفين يؤثر على سمعة الشركة، فقد أوضح الاستبيان أنّ 66٪ من المهنيين يشعرون بالفخر عند التحدث عن منتجات شركتهم وخدماتها، كما أن أكثر من نصف المجيبين (51٪) يوصون بشركتهم كمكان عمل جيد للآخرين.

العوامل المؤثرة على ولاء الموظفين

أوضح الاستبيان أيضاً أن امتلاك الشركة لاستراتيجيات فعالة لإشراك الموظفين، يمنحها ميّزة تنافسية عند تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم. ويُعد الراتب الأساسي (57٪)، والمزايا الإضافية التي تقدمها الشركة (42٪)، وتناسب مهارات الموظف مع الوظيفة (37٪) من أهم ثلاثة عوامل تؤثر على ولاء الموظفين في السعودية.

وقد أظهر الاستبيان أيضاً أن الموظفين يبحثون عن ثقافة عمل إيجابية، إذ يشكل عدم الثقة في إدارة الشركة الحالية (58٪) السبب الرئيسي لعدم شعور بعض الموظفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالولاء تجاه شركتهم، يلي ذلك نقص الأمان الوظيفي وفقاً لحوالي 2 من 5 موظفين (39٪).

وعندما سُئل المجيبون في السعودية عما يمكن لأصحاب العمل فعله لزيادة ولاء موظفيهم، قالوا إن عليهم تقديم المكافآت وتقديرهم (66٪)، وتوفير فرص النمو الوظيفي لهم (58٪)، وتقديم المزايا الإضافية (54٪).