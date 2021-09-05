الإمارات تطلق "مشاريع الخمسين" لاستقطاب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، أنها تعتزم استقطاب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار في السنوات التسع المقبلة في خطة تندرج ضمن "مشاريع الخمسين" تزامناً مع مرور 50 عاما تقريبا على تأسيس الدولة في ديسمبر/كانون أول من عام 1971.

وفي هذا الصدد ستعقد الدولة قمة في الربع الأول من عام 2022 لجذب هذه الاستثمارات التي ستضم القطاع الخاص، وفقاً لبيان رسمي.

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي إن "الإمارات نجحت في السنوات العشر الأخيرة في استهداف 451 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي.. واستقطاب 550 مليار درهم بحلول عام 2030 لن يشكل تحدياً على الدولة التي توفر أفضل بيئة استثمارية في العالم".

ومن شأن هذه المشاريع تنمية اقتصاد الإمارات ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وحددت الحكومة ضمن الحزمة الاولى برامج تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة المحلية والتكنولوجيا.

وفي ظل سعيها لجذب المهارات وتسهيل بيئة الاعمال، اعتمدت أيضاً "الإقامة الخضراء" و"الاقامة الحرة".

وأفاد البيان أن "مشاريع الخمسين" تغطي قطاعات هي الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والبيئة والإسكان والسياحة وريادة الأعمال والاستثمار والمهارات والقيم المجتمعية والثقافة والمجتمع والرياضة والشباب والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.

وفيما يلي أبرز البرامج والمشاريع المعلن عنها في أول حزمة: