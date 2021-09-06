الإمارات.. "أدنوك" تعتزم طرح حصة 7.5% من شركة الحفر للاكتتاب العام

أدنوك تطلق عقود "مربان" في أسواق العقود الآجلة.. ما أهميتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الاثنين أنها تعتزم طرح حصة 7.5% من أسهم شركة "أدنوك للحفر" التابعة لها للاكتتاب العام.

وقالت "أدنوك" في بيان نُشر على وكالة الأنباء الاماراتية (وام) أنه من المتوقع ادراج الاسهم في أكتوبر/تشرين أول على سوق أبو ظبي للأوراق المالية بعد الانتهاء من الحصول على الموافقات التنظيمية ووفقاً لأوضاع السوق. وهذا الاكتتاب هو الثاني لوحدة تابعة لعملاق النفط "أدنوك" بعد طرح "أدنوك للتوزيع" عام 2017.

وتمتلك "أدنوك" حصة 95% من أسهم وحدة الحفر فيما تمتلك شركة "بيكر هيوز" 5% وهي الحصة التي اشترتها الشركة الأميركية عام 2018.

وأضافت "أدنوك" في البيان أنها ستظل تملك غالبية أسهم وحدة الحفر بعد الطرح. ولن تقوم شركة "بيكر هيوز " بطرح أي أسهم في الطرح العام.

ولدى "أدنوك للحفر" 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الاصطناعية تجعلها أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث أسطول منصاتها، وفقاً لما أدلت به "أدنوك" في البيان.

وتساعد عمليات الحفر في استدامة معدلات اإانتاج. وتهدف"أدنوك" الى زيادة طاقتها اإانتاجية بنسبة 25% الى 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام و انتاج مليار قدم مكعب يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول العام 2030.