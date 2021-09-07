دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "مبادلة للبترول" الإماراتية، الثلاثاء، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة إيني الايطالية للطاقة، في مجال تحول قطاع الطاقة إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

وستبحث "مبادلة للبترول" عن فرص مشتركة مع "ايني" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وفقاً لبيان نشرته الشركة الإماراتية المملوكة لصندوق الثروة السيادي التابع لحكومة أبو ظبي (شركة مبادلة للاستثمار).

وتعمل شركات الطاقة العالمية ودول الخليج المنتجة للنفط على تنويع مصادر الطاقة لتصبح آثارها أقل ضرراً على البيئة في إطار التزامها بمواجهة التغير المناخي.

وقالت "مبادلة للبترول" إن هذه الشراكة تأتي في إطار تركيزها على محفظة أعمال تعتمد على الغاز الطبيعي الذي شكل ثلثي حجم أصولها، لافتة إلى نجاحها في خفض مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% خلال الاعوام الثلاثة الماضية.

وفي بيان منفصل للشركة الإيطالية، صرّح كلاوديو ديسكالزي، رئيس "ايني" التنفيذي: "سنعمل مع شريكنا الاستراتيجي "مبادلة للبترول" لنجد سبل تحقيق أهداف مشتركة لإزالة الكربون في العالم".