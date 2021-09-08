الاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا

عمان، الأردن (CNN)-- اتفق وزراء الطاقة في مصر، وسوريا، والأردن، ولبنان على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية وكهربائية خانقة.

وكان الأردن قد استضاف الاجتماع الوزاري الأربعاء، والذي حضره وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، ووزير النفط السوري بسام طعمة، ووزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، ووزير البترول المصري طارق الملا الذي أعرب عن أمله بأن يتم ضخ الغاز بأقرب فرصة.

وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، قالت زواتي: "اليوم نحن سعداء باستضافة الاجتماع الرباعي الذي يضم دول خط الغاز العربي في كل من سوريا والأردن ومصر ولبنان"، موضحة أن "الهدف من اجتماعنا اليوم هو إعادة ضخ الغاز المصري إلى لبنان بعد انقطاعه لمدة حوالي عشر سنوات."

وأضافت زواتي أن البنية التحتية لخط الغاز العربي التي ستنقل الغاز هي "شبه جاهزة"، ولكنها تتطلب بعض الاصلاح لأن الخط لم يستخدم باتجاه لبنان لفترة طويلة، على أن تتم مراجعة الاتفاقيات خلال 3 أسابيع، لافتة إلى أن "كل دولة ستتحمل كلفة الاصلاحات اللازمة لبنيتها التحتية".

من جهته، أعرب غجر عن حاجة بلاده الماسة لدعم قطاعاته الحيوية كالكهرباء سواء عبر الغاز أو الطاقة الكهربائية بشكل مباشر.

وقال غجر إن هذه هي الخطوة الاولى التي سيستفيد منها لبنان عبر تزويد معمل دير عمار الذي يحتاج الى 600 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد 450 ميغاواطاً من الكهرباء. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل حالياً مع البنك الدولي لتأمين التمويل لقاء الغاز المصري، لافتًا إلى أن "هناك إمكانبة في المستقبل لاستيراد الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا بعد أن يتم إصلاح بعض المناطق التي تضررت بسبب الحرب في سوريا".

وأوضح غجر في بيان صحفي، أن معمل دير عمار الذي يقع شمال مدينة طرابلس اللبنانية يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين الذين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي المتكرّر.