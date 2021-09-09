دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دفعت إحدى شركات الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، مبلغ 2.2 مليار دولار لشراء حصة تملكها إحدى شركات المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال، في شركة إدارة الفنادق الفاخرة "فور سيزونز".

وقالت "المملكة القابضة"، التي يملكها الملياردير السعودي، في بيان الأربعاء، على موقع سوق الأسهم السعودي (تداول) إن الشركة التابعة لها ستحتفظ بنسبة 23.75%، بعد أن اشترت شركة تابعة لـ"كاسكيد انفسمنت" التي يملكها غيتس 23.75% من حصتها.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الصفقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2022.

وعندئذٍ سترتفع حصة كاسكيد إلى 71.25% من 47.5% في "فورسيزونز".