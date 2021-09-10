دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--بعد اجتماع وزراء الطاقة من مصر ولبنان وسوريا والأردن في العاصمة عمان، الأربعاء الماضي، لتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز من مصر إلى لبنان، قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي إن الاتفاق يهدف إلى إعادة ضخ الغاز المصري إلى لبنان بعد انقطاعه فترة 10 سنوات.

وأضافت زواتي أن البنية التحتية لخط الغاز العربي التي ستنقل الغاز هي "شبه جاهزة"، ولكنها تتطلب بعض الإصلاح لأن الخط لم يستخدم باتجاه لبنان لفترة طويلة، على أن تتم مراجعة الاتفاقيات خلال 3 أسابيع، لافتة إلى أن "كل دولة ستتحمل كلفة الاصلاحات اللازمة لبنيتها التحتية".

وبالنظر إلى مخزون الغاز الطبيعي في الدول العربية، تأتي قطر في المرتبة الأول لأعلى مخزون في نهاية عام 2020، وفقًا لبيانات أصدرتها شركة النفط والغاز"BP" في تقريرها السنوي الصادر تحت عنوان "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2021"، ليصل إلى 24.7 تريليون متر مكعب من مخزون الغاز الطبيعي. وجاءت بعدها السعودية بإجمالي مخزون وصل حجمه إلى 6 تريليون متر مكعب، ثم تلتها الإمارات بمخزون 5.9 تريليون متر مكعب.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على مجموع المخزون من الغاز الطبيعي في كل من الدول العربية مع نهاية عام 2020.