دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تهدف لقاحات فيروس كورونا المختلفة التي يتم توزيعها حاليًا حول العالم إلى الحد من انتشار أسوأ جائحة حصلت منذ قرن. فبعد مرور عام على الإبلاغ عن إصابة أول حالة بفيروس كورونا، تم تطوير العديد من اللقاحات المختلفة بسرعة قياسية، استنادا بشكل كبير إلى سنوات من البحث في الفيروسات ذات الصلة، فضلًا عن الاستثمارات التي بلغت مليارات الدولارات.

حتى الآن، ما لا يقل عن 217 دولة ومنطقة قامت بإعطاء أكثر من 5 مليارات جرعة من لقاح فيروس كورونا. ومع استمرار الطلب على اللقاح في العالم، بلغت إيرادات الشركات المصنعة للقاح مليارات الدولارات هذا العام.

وفقاً للنتائج الفصلية، حققت بعض الشركات ارتفاعًا في الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من العام. حيث وصلت إجمالي إيرادات شركة "جونسون وجونسون" خلال الربع الثاني إلى 23.3 مليار دولار، ما يعد ارتفاعًا بلغت نسبته 27.1٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وقد حققت شركة فايزر إيرادات في الربع الثاني بقيمة 19 مليار دولار، مقارنة ب 14.6 مليار دولار في الربع الأول من العام.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على نتائج تقرير إيرادات بعض شركات تطوير لقاح كورونا للربع الثاني من عام 2021.