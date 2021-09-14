آبل تطلق تحديثًا لآيفون لمواجهة ثغرة أمنية تُستغل في التجسس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN Business)-- أجرت شركة "آبل" الأمريكية تحديثا لبرمجية هاتف "آيفون" لمواجهة ثغرة أمنية قال باحثون مستقلون إن برنامج مراقبة بارز استخدمها للتجسس على ناشط سعودي.

وأشار الباحثون في مجموعة "Citizen Lab" التابعة لجامعة تورونتو إلى أن الثغرة الأمنية استُغلت منذ فبراير/ شباط، واستُخدمت لنشر برنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي طورته الشركة الإسرائيلية "NSO Group"، وهو برنامج يُزعم أنه يُستخدم لمراقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف الدول.

وقامت "آبل" بالتحديث لسد ثغرة في "الآي ميسيغ" التي أتاحت للمخترقين الدخول إلى هاتف المستخدم من دون أن يضغط على أي رابط، وفقاً ل"Citizen Lab".

وفي بيان، قال إيفان كرستك، مدير قسم الهندسة الأمنية في "آبل": "تعتبر هذه الهجمات بالغة التعقيد وتبلغ كلفة تطويرها ملايين الدولارات، وغالباً ما تكون قصيرة الأمد وتستخدم لاستهداف أشخاصاً معينين".

وأضاف أن "آبل" قد واجهت المشكلة من خلال التحديث ولا تشكل الثغرة "تهديداً للغالبية الساحقة لمستخدمينا".