الإمارات تسجل ارتفاعًا في عدد المسافرين خلال أغسطس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد المسافرين إلى الإمارات بأكثر من 3 أضعاف في أغسطس/آب هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما تستعد الدولة لإطلاق معرض إكسبو دبي 2020 الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر.

وبلغ عدد المسافرين الى الإمارات أكثر من 2.5 مليون مسافر مقارنة ب 814 ألف مسافر في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب بيانات لهيئة الطيران المدني نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يساهم معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في تحفيز قطاع السياحة الذي تأثر بجائحة كوفيد-19 في العام الماضي.

واتخذت الإمارات اجراءات للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19" إذ بلغت نسبة السكان الملقحين بالكامل 79.3 بالمائة حالياً.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على نسب ارتفاع عدد المسافرين إلى الإمارات: