سيدة تتبضع في السوبرماركت في مدينة جدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية بنسبة 0.3% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأرجعت الهيئة الحكومية سبب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 6.5% نتيجة ارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار وقود وزيوت التشحيم.

أما أسعار الأغذية والمشروبات فنمت بنسبة 1.9%.

وأشارت الهيئة إلى أن زيادة أسعار النقل كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لثقلها في المؤشر.

وأضافت أن مؤشر التضخم استقر نسبياً خلال الشهر الماضي مقارنة بيوليو/ تموز من العام الحالي.