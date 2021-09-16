متأثرة بارتفاع أسعار النقل.. السعودية تسجل نسبة تضخم مرتفعة في أغسطس الماضي

اقتصاد
نشر
دقيقة قراءة
سيدة تتبضع في السوبرماركت في مدينة جدة.
سيدة تتبضع في السوبرماركت في مدينة جدة.Credit: AMER HILABI/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية بنسبة 0.3% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأرجعت الهيئة الحكومية سبب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 6.5% نتيجة ارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار وقود وزيوت التشحيم. 

أما أسعار الأغذية والمشروبات فنمت بنسبة 1.9%. 

وأشارت الهيئة إلى أن زيادة أسعار النقل كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لثقلها في المؤشر. 

وأضافت أن مؤشر التضخم استقر نسبياً خلال الشهر الماضي مقارنة بيوليو/ تموز من العام الحالي. 

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.