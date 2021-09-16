دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الإمارات العربية المتحدة ضخ 10 مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) في الاقتصاد البريطاني خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار سعي الدولة الخليجية لتنويع استثماراتها غير النفطية.

وأعلن مكتب الاستثمار البريطاني وصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (مبادلة) عن الاستثمار في بيان يوم الخميس، والذي سيعزز الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

ويأتي هذا الإعلان مكملاً لاستثمار قام به صندوق "مبادلة" في مارس/آذار بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني في علوم الحياة في المملكة المتحدة، وذلك عندما دشن البلدان "شراكة الاستثمار السيادي".

ويأتي الاعلان عن هذه الاستثمارات في إطار زيارة يقوم بها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد، إلى بريطانيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في حسابه عبر تويتر، إن لقائه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدي في مختلف المجالات.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أنه أجرى "محادثات مُعمقة" مع جونسون لـ"تعزيز وتطوير علاقاتنا الاستراتيجية الراسخة"، إضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط".

اجريت محادثات معمقة مع رئيس وزراء بريطانيا في العاصمة لندن، حول تعزيز وتطوير علاقاتنا الإستراتيجية الراسخة ، اضافة الى اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الاوسط. https://t.co/veYSUPmZ4a

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات ماضية في تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة ووضع أسس للتعاون المستدام وتحقيق المصالح المشتركة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في الأسابيع الماضية عن خطة تستهدف من خلالها مضاعفة حجم اقتصادها وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليار دولار بحلول العام 2030.