دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وقعت "مجموعة موانئ أبوظبي" الإماراتية على اتفاقية مبدئية مع "شركة تطوير العقبة" لإنشاء محطة سفن سياحية في مدينة العقبة الأردنية.

ويعد هذا الاستثمار الاول ل"مجموعة موانئ أبوظبي" في الأردن وأول محطة سفن سياحية لها خارج الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

ولم يأتِ البيان على ذكر أية تفاصيل تتعلق بحجم الصفقة أو السعة المتوقعة للسفن او تاريخ التوقيع على الاتفاق النهائي.

مجموعة موانئ أبوظبي توقع اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لبناء محطة متطورة للسفن السياحية في مرسى زايد في العقبة في الأردن، لتكون أولى محطات المجموعة خارج الإمارات. الاتفاقية تعكس قدرة المجموعة على تطوير وتشغيل مرافق الموانئ محلياً وحول العالم. https://t.co/8LmFliytj3

كما وقعت الشركة الإماراتية على اتفاقية مبدئية أخرى ستعزز على أثرها القدرات التقنية والتكنولوجية لمنظومة موانئ العقبة، بحسب البيان.

وقال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – ل"مجموعة موانئ أبوظبي" في بيان صحفي: "يشكل إنشاء وتشغيل محطة السفن السياحية الجديدة في مرسى زايد إنجازاً كبيراً لقطاع السياحة والرحلات البحرية المتنامي في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهو الأول ضمن سلسلة مشاريع تطويرية نعتزم تنفيذها مستقبلاً."

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي ل"شركة تطوير العقبة"، حسين الصفدي الى أن تطوير محطة السفن السياحية في العقبة يعتبر داعماً مهماً لنمو القطاع السياحي الأردني لافتاً الى أن حركة المسافرين الراغبين زيارة "المثلث الذهبي البتراء – وادي رم – العقبة" ستصبح أسهل من دول البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.