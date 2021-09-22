"أدنوك" الإماراتية تعلن عن زيادة حجم الطرح لشركة "أدنوك للحفر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الأربعاء أنها سترفع الحصة التي من المقرر طرحها للاكتتاب العام لشركة "أدنوك للحفر" التابعة لها الى 11%

وقالت في بيان صحفي إن قرار حجم الطرح جاء "في أعقاب طلب قوي من قبل المستثمرين وتجاوز حجم الاكتتاب الأسهم المعروضة في كافة الشرائح." وبذلك يعزز حجم الطرح العام الأولي ليتجاوز المليار دولار.

وكان من المقرر أن تطرح "أدنوك" 7.5% من شركة الحفر للاكتتاب العام، بحسب ما أعلنته الشركة مطلع هذا الشهر.

ويعد هذا الاكتتاب الثاني لوحدة تابعة لعملاق النفط "أدنوك" بعد طرح "أدنوك للتوزيع" عام 2017.

وأشارت "أدنوك" في البيان الى أنها ستظل تملك حصة الغالبية وهي 84% بعد الطرح، فيما "بيكر هيوز" الأميركية وهي شركة خدمات الحقول النفطية ستحافظ على حصة الـ 5 ٪ التي استحوذت عليها في العام 2018.

ولم تغير الشركة فترة الاكتتاب الذي سينتهي في 23 أيلول/ سبتمبر أمام المستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 أيلول/سبتمبر بالنسبة الى المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية.

ومن المتوقع إدراج "أدنوك للحفر" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب البيان.