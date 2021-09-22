حفاظا على البيئة.. ماكدونالدز تطلق ألعاب "هابي ميل" بحلة جديدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية (CNN)-- تعهدت "ماكدونالدز" الثلاثاء بتقليص استخدام البلاستيك بشكل كبير في الألعاب التي تضعها في وجبات الاطفال أو ما يُعرف بـ"هابي ميل" على نطاق عالمي.

يأتي ذلك بعد أن واجهت شركة الوجبات السريعة العملاقة قبل عامين ردة فعل سلبية في المملكة المتحدة بسبب مخاوف بيئية.

وبالنسبة الى زبائن "ماكدونالدز" الصغار، هذه الخطوة تعني أنهم بدلاً من الحصول على المجسمات الصغيرة، سيحصلون على ألعاب ثلاثية الأبعاد مصنوعة من الورق وسيقومون بجمعها بأنفسهم.

وتتوفر الألعاب المصنوعة من الورق، مثل ورق الـ"بوكيمون" بالفعل في الأسواق الأمريكية. وستبدأ الشركة في وضع خيارات أخرى مع وجبات الاطفال في الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني قد تشمل لعبة الألواح مع قطع البلاستيك الاعتيادية وأنواع اخرى من الألعاب.

ويعتبر هذا الإعلان من "ماكدونالدز" التطور الأخير في برنامج "هابي ميل" الذي بدأت به الشركة في العام 1979، إذ تعرض للكثير من الجدل على مر الأعوام. ففي العقد الماضي، قامت الشركة ببعض التعديلات على "هابي ميل" جعلت منها وجبة صحية أكثر. وفي العام 2018، وعدت بأن تزيل وجبة الهامبرغر بالجبنة من قائمة الطعام بحلول العام 2022.

وقامت الشركة بتعديلات في ألعاب "هابي ميل" قبل عامين على خلفية ردود فعل سلبية من الزبائن الذين عبروا عن قلقهم من مخلفات البلاستيك.

وفي العام 2019، جذبت عريضة أطلقتها فتاتان بريطانيتان انتباه الإعلام، إذ طلبتا من خلالها "ماكدونالدز" و"برجركنج" إيقاف توزيع ألعاب البلاستيك. وجمعت العريضة 500 ألف توقيع.

ولدى سؤال جيني ماكولوش، رئيسة شؤون الاستدامة في "ماكدونالدز"، عما إذا جاء التعهد نتيجة لردة فعل المستهلك بما في ذلك العريضة البريطانية، قالت في مؤتمر صحفي إن هذه التغيرات طرأت قبل العام 2019.

ونتيجةً لمخاوف الزبائن من مخلفات البلاستيك، قامت الشركات الكبرى لاسيما "ماكدونالدز" و"برجر كنج" باختبار استعمال العبوات القابلة لإعادة الاستخدام في بعض الأسواق. وكانت "ماكدونالدز" قد وضعت هدفاً في العام 2018 لخفض انبعاث الغازات الدفيئة من مكاتبها ومطاعمها بنسبة 36% خلال 2015 و 2030.