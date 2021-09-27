دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، الاثنين، أنها وقعت على اتفاقيات تشمل تمويل مشروع مشترك بقيمة 12 مليار دولار والاستحواذ على مجمع لتوليد الكهرباء بتقنية متقدمة في مدينة جازان، جنوب غرب المملكة التي تسعى السعودية إلى تطوريها.

وفي بيان مشترك، أفادت "أرامكو" شركة النفط العملاقة أن الاتفاقيات ضمت شركة "إير برودكتس"، وشركة "أكوا باور"، وشركة "إير برودكتس قدرة" التابعة ل"اير برودكتس".

وبحسب الاتفاقيات، يشتري المشروع المشترك أصول الطاقة ووحدات فصل الهواء والتغويز وتنقية الغاز الاصطناعي من أرامكو السعودية، وعلى أساسه يقوم المشروع المشترك بتشغيل المرافق المعنية بموجب عقد مدته 25 عاماً، مقابل رسمٍ شهريٍ ثابت.

وستتكفل أرامكو السعودية بتوريد اللقيم إلى المشروع المشترك الذي سينتج بدوره الكهرباء والبخار والهيدروجين بالإضافة إلى منتجات أخرى لأرامكو السعودية.

ويخدم المشروع المشترك مصفاة أرامكو في جازان التي لديها طاقة تكريرية تبلغ 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام لإنتاج مشتقات بترولية مثل الديزل المنخفض الكبريت، ووقود السيارات، ومنتجات أخرى.

ومن المتوقع البدء بنقل الأصول والتمويل خلال الشهر المقبل.

وبلغ حجم التمويل 7.2 مليار دولار من صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى جانب 23 ممولا محليا وأجنبيا، بحسب ما صرح به النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في "أرامكو" محمد القحطاني.

وقال القحطاني: "أرامكو قامت ببناء أكبر مجمع في العالم يعمل بتقنية التغويز والدورة المركبة المتكاملة وإدخال تلك التقنية للمرة الأولى في المملكة مواكبةً للتطوّر الصناعي والاقتصادي في المنطقة الجنوبية".

وأضاف: "سيكون هذا المشروع المشترك ركيزة أساسية من ركائز الاكتفاء الذاتي في مشاريعنا الضخمة في جازان، كما أنه سيحسّن القيمة الإجمالية للمصفاة ومحطة توليد الكهرباء التي تعمل بتلك التقنية، ليسهم في إحداث نقلة نوعية في المنطقة من خلال تهيئة مدينة جازان الاقتصادية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشاركة القطاع الخاص".

وتمتلك أرامكو السعودية 20% في المشروع المشترك، فيما حصة شركة "إير برودكتس" الاجمالية 50.6% التي تشمل حصة "اير برودكتس قدرة"، وشركة أكوا باور نسبة 25%.