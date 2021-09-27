ما حجم الإنفاق العسكري لدول حلف الناتو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وفقًا لتقديرات الإنفاق العسكري لدول حلف الناتو لعام 2021، سيقترب الإنفاق الدفاعي الأمريكي من 811 مليار دولار هذا العام. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي لجميع دول الناتو الأخرى مجتمعة إلى 363 مليار دولار، مما يعني أن الولايات المتحدة ستنفق على جميع البلدان الأخرى بما يصل إلى 448 مليار دولار. ليصل مجموع الإنفاق الدفاعي لجميع دول حلف الناتو لـ 1,174,240 تريليون دولار.

وُجِدت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لغرض وحيد هو تسهيل التحالف السياسي والعسكري بين ما يقرب من 30 دولة. الجميع ملزمون تجاه بعضهم البعض في أوقات الحرب، لكن بعض الدول لديها جيوش وأنظمة دفاع أقوى بكثير من غيرها.

يجمع تقرير الناتو بيانات الإنفاق الدفاعي من الحلفاء وينشرها بشكل منتظم. تُبلغ وزارة الدفاع التابعة لكل حليف عن نفقات الدفاع الحالية والمستقبلية المقدرة وفقًا لتعريف متفق عليه لنفقات الدفاع. تمثل المبالغ المدفوعة من قبل حكومة وطنية بالفعل، أو سيتم دفعها، خلال السنة المالية لتلبية احتياجات قواتها المسلحة أو قوات الحلفاء. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول في الإنفاق على الدفاع أكثر من أي دولة أخرى في الناتو.

بحسب بيانات من الناتو، يكشف هذه الإنفوغرافيك أعلاه ما تنفقه كل دولة عضو في الناتو على الدفاع الوطني الخاص بها.