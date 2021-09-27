ما حجم الإنفاق العسكري لدول حلف الناتو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وفقًا لتقديرات الإنفاق العسكري لدول حلف الناتو لعام 2021، سيقترب الإنفاق الدفاعي الأمريكي من 811 مليار دولار هذا العام. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي لجميع دول الناتو الأخرى مجتمعة إلى 363 مليار دولار، ما يعني أن الولايات المتحدة ستنفق 448 مليار دولار أكثر من الدول الأخرى ليتخطى مجموع الإنفاق الدفاعي لجميع دول حلف الناتو التريليون دولار.

وبحسب الناتو، تنشر المنظمة بيانات الإنفاق الدفاعي من "الحلفاء"بشكل منتظم. وتُعد وزارة الدفاع التابعة لكل دولة تقريراً عن تقديراتها للنفقات الدفاعية الحالية والمستقبلية.

تمثل المبالغ المدفوعات التي سددتها الحكومة او التي ستسددها خلال السنة المالية لتلبية احتياجات قواتها المسلحة أو قوات الحلفاء أو الحلف. تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول في الإنفاق على الدفاع أكثر من أي دولة أخرى في الناتو.

وقد تأسست منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتسهيل التحالف السياسي والعسكري بين الدول الاعضاء البالغ عددها 30 دولة وتساعد الدول الاعضاء بعضها البعض في التصدي للهجمات.

بحسب بيانات من الناتو، يكشف الإنفوغرافيك أعلاه ما تنفقه كل دولة عضو في الناتو على الدفاع الوطني الخاص بها.