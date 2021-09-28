ما هو حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2021؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فيما تستعد دبي لافتتاح معرض اكسبو 2020، ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 31% إلى 722.3 مليار درهم (196.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ب 550.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية.

كما نمت الصادرات 45% إلى 109.8 مليار درهم فيما سجلت الواردات ارتفاعًا بلغت نسبته 29.3 % إلى 414 مليار درهم.

ومن حيث الدول التي شهدت نمواً في حجم التبادل التجاري مع دبي تصدرت الصين القائمة حيث ارتفع حجم التبادل 30.7% الى 86.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2021، لتتبعها الهند في المركز الثاني بارتفاع نسبته 74.5% الى 67.1 مليار درهم ومن ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بمعدل نمو نسبته 1% الى 32 مليار درهم بينما ارتفع حجم التجارة مع السعودية بنسبة 26% الى 30.5 مليار درهم.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على نتائج تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من عام 2021.