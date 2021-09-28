تحفظات تدفع انستغرام لتعليق إنشاء نسخة من تطبيقه للأطفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- علق تطبيق انستغرام بشكل مؤقت خطته لتطوير نسخة للأطفال ما دون سن الـ13 بعد أن واجه ضغوطاً من المشرعين أجبرته على التراجع عن هذه الخطوة. ويأتي ذلك بعد تجدد التساؤلات حول الوقع الذي تتركه خدمة مشاركة الصور على الفتيات بالتحديد في سن المراهقة.

وقال آدم موسري، مدير انستغرام، في مدونة نشرت الاثنين: "فيما نثق بضرورة تطوير هذه التجربة، قررنا تعليق العمل على هذا المشروع."

وأضاف: "هذه فرصة للعمل مع الأهل والخبراء والمشرعين والهيئات التنظيمية للاستماع إلى مخاوفهم، ولكي نثبت لهم قيمة المشروع وأهميته للمراهقين الأصغر سناً في عالم الانترنت اليوم."

وتأتي هذه الخطوة قبل أيام قليلة من قيام مجلس الشيوخ الأمريكي بعقد جلسة استماع عنوانها "حماية الاطفال على الانترنت: فيسبوك، وانستغرام، والأضرار على الصحة العقلية"، إذ سيناقش فيها الضغوط التي يواجهها الشباب اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تأتي الجلسة بعد أن أعدت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحقيقاً حول إلمام فيسبوك بكيفية تأثير انستغرام على المستخدمين في سن المراهقة بما في ذلك صحتهم العقلية.

وفي المدونة الاثنين، أقر موسيري بأن تحقيق "وول ستريت جورنال" قد "أثار الكثير من التساؤلات."

وفي بيان مطلع هذا الشهر، أشار مسؤول في انستغرام الى أنه فيما قد يكون التطبيق مكاناً يمكن للمستخدمين فيه أن يمروا "بتجارب سلبية"، إلا أنه يمنح ايضاً صوتاً للأشخاص المهمشين، ويساعد الأصدقاء والعائلات على البقاء على تواصل مع بعضهم البعض.