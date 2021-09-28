طيران قطر يعلن تكبد خسائر بقيمة 4.1 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية في تقريرها السنوي لعام 2021/2020 عن خسارة صافية بلغت 4.1 مليار دولار أمريكي. في حين بلغت خسائر النتائج التشغيلية 288.3 مليون دولار، التي تعد أقل بنسبة %7 مقارنة بعام 2019/2020.

ومن جهة أخرى حققت المجموعة ارتفاعًا في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، والتي بلغت 6 مليارات ريال قطري (1.6 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 5 مليارات ريال قطري (1.4 مليار دولار أمريكي) في العام السابق.

وقد ساهم قسم الشحن بزيادة وصلت إلى 4.6٪ في أطنان الشحن التي تم مناولتها خلال السنة المالية السابقة (2019/20)، حيث تم مناولة 2،727،986 طنًا (الوزن الخاضع للرسوم) في 2020/21. كما أدت هذه الزيادة في الشحنات التي تم مناولتها، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عائدات الشحن، إلى زيادة عائدات الشحن للناقل بأكثر من الضعف.