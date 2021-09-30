السعودية تسجل تراجعاً طفيفاً في معدل البطالة في الربع الثاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفض معدل البطالة في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة إلى 11.3% في الربع الثاني من العام الحالي، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ويمثل ذلك تراجعاً طفيفاً عن معدل البطالة في الربع الأول من العام حين بلغت نسبته 11.7%. وبحسب بيان نشرته الهئية الخميس معدل البطالة في الربع الثاني هو أقل مستوى له خلال العشر سنوات الماضية.

وتسعى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى خفض معدل البطالة إلى 7% ضمن خطة الاصلاحات الاقتصادية "رؤية 2030" من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركة المرأة.

أما معدل البطالة للسعوديات فبلغ 22.3% في الربع الثاني في ارتفاع عن 21.2% في الربع السابق.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تغير معدل بطالة السعوديين من الربع الثاني من العام 2019 وحتى الربع الثاني من العام 2021: