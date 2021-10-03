نشر الأحد ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--في أول يوم من إدراجه في بورصة أبوظبي، ساهم تداول سهم شركة "أدنوك للحفر" في رفع قيمة التداولات في السوق بعد أن شهد السهم ارتفاعاً قارب 30%.

وفي تعليق على أداء السهم، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة "الظبي كابيتال" لـCNN بالعربية: "شهدنا اليوم إدراج سهم أدنوك للحفر لأول مرة، والكل يعرف أن سعر الإصدار هو 2.30 درهم، ووصل إلى مستويات 3.05 درهم، والآن يستقر تحت 3 دراهم. نحن نتحدث بنسبة ارتفاع بحدود 30%، وهذه نسبة ارتفاع ممتازة جداً لسهم يتم إدراجه في أول يوم التداول".

وأضاف ياسين أنه كان لهذه التداولات تأثير على سوق أبوظبي ساعدت في تجاوز تداولات السوق بملياري درهم، و25%-30% من هذه التداولات على سهم "أدنوك للحفر".

وتابع بالقول: "وهذا يعطينا إشارة إلى أن هذا السهم قد يكون من الأسهم القيادية التي سيتم تداولها بشكل مستمر حتى بعد استقرارها في سوق أبوظبي".

وقامت كل من بورصة دبي وأبوظبي بتمديد أوقات التداول ابتداءً من اليوم بزيادة ساعة عن الأوقات السابقة.

وأشار ياسين إلى أنه"سيكون لذلك دور إيجابي في أن نرى أحجام تداول أعلى حالياً في سوق أبوظبي ولاحقا في دبي".

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قد رفعت الحصة، التي من المقرر طرحها للاكتتاب العام لشركة "أدنوك للحفر" التابعة لها إلى 11% بعد الطلب المرتفع.

ويعد هذا الاكتتاب الثاني لوحدة تابعة لعملاق النفط "أدنوك" بعد طرح "أدنوك للتوزيع" عام 2017 وآخر الطروحات العامة الأولية لشركة نفط خليجية بعد إدراج شركة أرامكو السعودية في سوق "تداول" السعودي.

وبعد الطرح ستظل "أدنوك" تملك حصة الغالبية وهي 84% بعد الطرح، فيما ستحافظ "بيكر هيوز" الأميركية وهي شركة خدمات الحقول النفطية على حصة الـ 5 ٪ التي استحوذت عليها في العام 2018.