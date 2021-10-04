منظمة "إياتا" تتوقع أن تصل خسائر الطيران إلى 51.8 مليار دولار في 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المتوقع ان تتكبد شركات الطيران خسائر بقيمة 51.8 مليار دولار في العام 2021، أي أعلى من التوقعات السابقة، بحسب نظرة مستقبلية محدثة من منظمة السفر العالمية المعروفة بـ "الإياتا".

وتوقعت "المنظمة الدولية للنقل الجوي" (اياتا) بأن تستمر معاناة القطاع في العام 2022 فيما قدرت بأن تصل الخسائر الى 11.6 مليار دولار على أن يعود القطاع الى الربحية في العام 2023، وفقاً لما صرح به مدير العام الأياتا ويلي والش، في الاجتماع السنوي للمجموعة في بوسطن.

وأضاف والش: "تخطينا قاع الازمة وفيما المشاكل لا تزال مستمرة نحن ندخل مسار التعافي."

كما أعادت المنظمة تقييم صافي الخسائر لترتفع إلى 137.7 مليار دولار للعام 2020.

وكان قطاع الطيران من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة كوفيد 19 التي شلت العام الماضي حركة السفر العالمية.