مجموعة "أوبك بلس" تتفق على الالتزام بخطة زيادة إنتاج النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتفقت مجموعة الدول المنتجة للنفط المعروفة باسم "أوبك +"، في اجتماع يوم الاثنين، على رفع مستويات إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

وتعود سياسة الزيادة التدريجية لإمدادات النفط إلى اتفاق في يوليو/تموز ضم دول أوبك وخارجها ومن بينها روسيا.

وفي بيان مقتضب نشر بعد الاجتماع، قالت "أوبك" إن المشاركين أجمعوا على الابقاء على الجدول المتفق عليه في تموز/يوليو المتمثل بزيادة الانتاج الاجمالي الشهري بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021."

وأضافت "أوبك" أن الاجتماع القادم سيكون في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.